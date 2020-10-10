ليبيا وجزر القمر وديا غدا الأحد وتصعيد أزمة حال الإلغاء مجددا

تدريبات سابقة للمنتخب الوطني الليبي (المركز الإعلامي)

أكد المدير الإداري للمنتخب الوطني، كمال الترهوني، أنه تم الاتفاق قبل قليل مع الجامعة التونسية لكرة القدم على موافقة السلطات المختصة على إقامة المباراة الودية بين المنتخب الوطني الليبي ومنتخب جزر القمر الساعة الثالثة غدًا الأحد.

وقال الترهوني في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «إن جميع الموافقات الفنية المطلوبة قد تم اتخاذها مع السلطات التونسية و(فيفا) و(كاف) لأن هذه المباريات الودية ستعلب في أيام (فيفا) وأن حرمان المنتخب الوطني من اللعب أمام التوغو وديًّا يوم الخميس الماضي كان لأسباب غير معروفة من الجانب التونسي الذي لعب أمس الجمعة مباراة ودية مع المنتخب السوداني وتحجج أمامنا أنه بسبب جائحة فيروس «كورونا» وحرمان من اللعب وقد حرم أيضًا المنتخب التوغولي من اللعب وديًّا مع المنتخب السوداني».

وأضاف: «رغم الاتصالات والتأكيدات مع وزارة الداخلية والصحة التونسية بأننا سنتخذ كافة التدابير الوقائية ولكن دون فائدة».

وأكمل: «في آخر اتصال لي اليوم مع الجامعة التونسية ومع إداري منتخب جزر القمر فإن الجامعة التونسية أكدت أن المباراة في موعدها غدًا الساعة الثالثة مساءً».

واختتم الترهوني قائلا «في حال عدم اقامة المباراة في موعدها فان المنتخبات الثلاثة ليبيا والتوغو وجزر القمر ستخرج في مؤتمر صحفي لتوضيح موقفها من الاجراءات التونسية».