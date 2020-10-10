منتخب الشباب يواصل تدريباته قبل الانطلاق لمعسكر خارجي

عبد السلام الكوت (أرشيفية : إنترنت)

يواصل المنتخب الوطني للشباب تدريباته بمعسكره الداخلي بمدينة بنغازي تحت قيادة المدرب عياد القاضي، وذلك استعدادًا لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021، التي ستقام في موريتانيا.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أكد المدير الإداري، عبد السلام الكوت، أن عدد الرياضيين حتى اليوم السبت في المعسكر 28 رياضيًّا وسيكون عددهم النهائي 23 رياضيًّا.

وأضاف قائلاً: «إن أجواء المعسكر جيدة، ونحن نتدرب في ملعب الجامعة العرب الطبية ببنغازي على ملعب عشب طبيعي ممتاز، وكذلك الملعب الجانبي، والتمارين صباحًا ومساء، والإقامة ممتازة، ونشكر الاتحاد الفرعي بنغازي الذي وفر لنا الملاعب وجميع الاحتياجات، ولا ننسى السيد رئيس الاتحاد العام، وكذلك عضو المكتب التنفيذي السيد يونس الكزه والسيد عادل الأوجلي رئيس مكتب نشاط الجامعة».

وأختتم قائلا «انه بعد معسكر بنغازي سيكون لنا معسكر خارجي اما في تونس او مصر حسب الظروف والاتفاق بين ادارة المنتخب والاتحاد العام الليبي لكرة القدم».