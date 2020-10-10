منتخب الشباب يواصل تدريباته قبل الانطلاق لمعسكر خارجي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 10 أكتوبر 2020, 05:24 مساء
عبد السلام الكوت (أرشيفية : إنترنت)

يواصل المنتخب الوطني للشباب تدريباته بمعسكره الداخلي بمدينة بنغازي تحت قيادة المدرب عياد القاضي، وذلك استعدادًا لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021، التي ستقام في موريتانيا.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أكد المدير الإداري، عبد السلام الكوت، أن عدد الرياضيين حتى اليوم السبت في المعسكر 28 رياضيًّا وسيكون عددهم النهائي 23 رياضيًّا.

وأضاف قائلاً: «إن أجواء المعسكر جيدة، ونحن نتدرب في ملعب الجامعة العرب الطبية ببنغازي على ملعب عشب طبيعي ممتاز، وكذلك الملعب الجانبي، والتمارين صباحًا ومساء، والإقامة ممتازة، ونشكر الاتحاد الفرعي بنغازي الذي وفر لنا الملاعب وجميع الاحتياجات، ولا ننسى السيد رئيس الاتحاد العام، وكذلك عضو المكتب التنفيذي السيد يونس الكزه والسيد عادل الأوجلي رئيس مكتب نشاط الجامعة».

وأختتم قائلا «انه بعد معسكر بنغازي سيكون لنا معسكر خارجي اما في تونس او مصر حسب الظروف والاتفاق بين ادارة المنتخب والاتحاد العام الليبي لكرة القدم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بشار شقليلة: الطوارق.. هسيس الصمت والصخب
ثقافة وفن
16 لاعبا في «تنشيطية الجولف» بنادي «قرقارش»
رياضة محلية
صندوق النقد: أفريقيا بحاجة إلى 1.2 تريليون دولار حتى 2023 لمكافحة «كورونا»
اقتصاد
النمروش: «التحركات المشبوهة» لقوات القيادة العامة تؤكدها معلومات استخباراتية ...
ليبيا
مدير إدارة الضرائب ببني وليد: حريق المجمع الإداري وقع «بفعل فاعل»
ليبيا
«القيادة العامة» تنفي التحرك نحو مدن الغرب الليبي وتؤكد التزامها بوقف إطلاق ...
ليبيا
مؤتمر شبابي في بلدة تويوة الليبية يناقش «مسار الحل السياسي»
ليبيا
«فرانس برس»: «FBI» يحبط مؤامرة خطف حاكمة ولاية ميشيغن الأميركية
دولى
فوز برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بجائزة نوبل للسلام للعام 2020
دولى
إدارة الرعاية الصحية طرابلس: وصول 500 ألف جرعة تطعيم ضد الإنفلونزا قريبا
ليبيا
جريدة «الوسط»: غموض وتفاؤل حذر يسبقان اجتماع جنيف
ليبيا
بيلوسي تريد التحقيق في قدرة ترامب على الحكم.. والرئيس: لا يدعونها مجنونة من فراغ
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العلماء يدرسون أسباب انخفاض الوفيات بين مصابي «كورونا» بأفريقيا