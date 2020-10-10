«الأهلي بنغازي» يتعاقد مع طاقم صربي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 10 أكتوبر 2020, 05:16 مساء
الجهاز الفني الجديد للأهلي بنغازي (إنترنت)

تعاقدت إدارة «الأهلي بنغازي» مع طاقم صربي بقيادة المدرب الصربي ديغان أرسوڤ لمدة 3 مواسم والطاقم المساعد له، المكون من ميلك ماركو مساعدا أول وأنيس الربيعي مساعدًا ثانيًا، وكيرشك ألكسندر معدًا بدنيًّا وستيفان رادولوفيتش مدرب حراس مرمى، وفلاديمير أنتونوفيتش طبيبًا، بحسب الصفحة الرسمية لنادي «الأهلي بنغازي» عبر «فيسبوك».

المدرب الصربي يبلغ من العمر 46 عامًا، وسبق له أن درب «الحد» البحريني و«يانغون يونايتد» مينمار و«نادي الطائي» و«النجوم» السعودي، كما درب منتخب الشباب في صربيا.

يشار إلى أن إدارة نادي «الأهلي بنغازي» تعاقدت خلال الفترة الماضية مع عديد اللاعبين الجدد، وجددت عقود عدد من لاعبي الفريق الأول واستغنت عن أربعة لاعبين كانوا من ركائز هذا الفريق وهم: جبريل البقرماوي وعلي الطويل وحسن المجبري ورمضان بوشعالة.

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