اجتماع طارئ في عمومية نادي «الاتحاد»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 10 أكتوبر 2020, 05:14 مساء

تعقد الجمعية العمومية لنادي «الاتحاد» بعد غدٍ الإثنين اجتماعًا طارئًا في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت ليبيا في مقر النادي بباب بن غشير في طرابلس.

جاء ذلك بحسب الرسالة الموجهة من مدير فرع الشباب والرياضة بطرابلس عبد الباسط العلاقي، إلى رئيس الجمعية العمومية بنادي «الاتحاد» ليؤكد أن الاجتماع خُصِّص لمناقشة استقالة أربعة من أعضاء مجلس الإدارة وما يستجد من أعمال.

يذكر أن رباعي مجلس الإدارة المتقدمين باستقالتهم هم: وسام عاشور عزوز وإبراهيم عبدالله الدنقوز وطلعت أحمد الكميشي وعبدالباسط عبدالرزاق دخيل.

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