«نجوم الغربية» يتوج ببطولة كينبس للقدم المصغرة

«نجوم الغربية» يتوج ببطولة كينبس للقدم المصغرة (إنترنت)

أُسدل الستار، مساء الخميس الماضي، بملعب نادي الإشعاع بمدينة زليتن على بطولة كينبس لكرة القدم المصغرة بتتويج فريق «نجوم الغربية» بكأس البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق «عين كعام» بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وعقب المباراة الختامية وبحضور عدد من الشخصيات الرياضية في مقدمتهم وزير الشباب والرياضة السابق عبدالسلام غويلة، ورئيس اتحاد «القدم المصغرة» حسين الطويلب، ومدير أكاديمية كينبس فرج البربار، ونجوم كرة القدم الليبية السابقين: أبوبكر باني وصالح صوله وعزالدين بيزان ومصباح شنقب توِّج فريق «نجوم الغربية» بكأس البطولة والميدالية الذهبية ومبلغ 3000 دينار ليبي.

وحصل نادي «عين كعام» على كأس الترتيب الثاني والميدالية الفضية ومبلغ 1500 دينار ليبي، وتوج بجائزة أفضل هداف لاعب «شباب مصراتة» عبدالفتاح عاشور برصيد 10 أهداف وتوج بجائزة أفضل حارس أحمد حشاد لاعب «عين كعام» وتوج لاعب «نجوم الغربية» محمود العبعوب بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

البطولة شهدت حضورًا جماهيريًّا، وترأس اللجنة العليا للبطولة فرج البربار والمقرر محمد جويلي وعضوية رمضان سلامة وجمعه العارف وحسام أبوقرين وأسامة البربار.

«نجوم الغربية» يتوج ببطولة كينبس للقدم المصغرة (إنترنت)

«نجوم الغربية» يتوج ببطولة كينبس للقدم المصغرة (إنترنت)