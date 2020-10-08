جرناز يكشف آخر تطورات التجمع الرياضي ضد الفساد

عزالدين جرناز. (إنترنت)

قال عزالدين جرناز، رئيس الاتحاد الليبي السابق لبناء الأجسام، وأحد المسؤولين حاليًا عن التجمع الرياضي ضد الفساد الذي تم استحدثه أخيرًا إن العمل على قدم وساق لكشف كل المخالفين.

وأوضح في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أنه تم تحديد ملامح العمل في الاجتماع الأول وتشكيل عدة لجان للتواصل مع كل المكونات الرياضية لتوضيح فساد بعض الأشخاص والأجسام الرياضية.

وأكد أن إنشاء اتحادات جديدة في اللجنة الأولمبية الليبية هو شراء أصوات للانتخابات القادمة، وضم بعض الاتحادات التي ليس لها علاقة بالعمل الأولمبي.

وتابع أن مجموعة ستتوجه للمجلس الرئاسي ووزير الداخلية لكشف ملفات الفساد بالرياضة الليبية، وإننا ندعو الإعلام إلى تطبيق مبدأ رياضة بلا فساد وفتح المجال لكشف كل التجاوزات.