رئيس دولي الإسكواس يهنئ أبوطرطور

محمد أبوطرطور المنتخب حديثا لرئاسة الاتحاد الليبي للإسكواس. (إنترنت)

تلقى محمد أبوطرطور، المنتخب حديثا لرئاسة الاتحاد الليبي للإسكواس، التهنئة من رئيس الاتحاد الدولي للإسكواس جاكير فوتين.

وجاء في رسالة التهنئة: «عزيزي محمد.. أود أن أتقدم إليكم بخالص التهاني لمناسبة انتخابكم كرئيس للاتحاد الليبي للإسكواش.. تتمثل مهمتنا في الانخراط في حوار مثمر مع رؤساء أعضاء اتحاداتنا الوطنية، وأنا واثق من أن انتخابك سيفتح فرصًا جديدة للرياضة الخارجية في بلدك».

وتابعت الرسالة: «أتطلع أنا ومكتب الاتحاد العالمي للإسكواش إلى العمل عن كثب معكم ومقابلتكم في المستقبل القريب.. مع أطيب تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق».

يذكر أن قائمة واحدة دخلت في انتخابات الاتحاد الليبي للإسكواس، ودون أي منافسة برئاسة محمد جمال أبوطرطور، ونائبه محمد وجيه السنوسي، والأمين العام محمد شبشابة، وأمين الصندوق وسام كريم بشير، وعضوية عبدالعظيم عبودة ومعتصم مراد هلال ونعمان خالد خشيم، وإيمان خالد دهان.

يشار إلى أن الاتحاد الليبي للإسكواش، من الاتحادات المستحدثة بعد انفصاله أخيرا عن اتحاد التنس.