رئيس دولي الإسكواس يهنئ أبوطرطور

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 08 أكتوبر 2020, 08:15 مساء
محمد أبوطرطور المنتخب حديثا لرئاسة الاتحاد الليبي للإسكواس. (إنترنت)

تلقى محمد أبوطرطور، المنتخب حديثا لرئاسة الاتحاد الليبي للإسكواس، التهنئة من رئيس الاتحاد الدولي للإسكواس جاكير فوتين.

وجاء في رسالة التهنئة: «عزيزي محمد.. أود أن أتقدم إليكم بخالص التهاني لمناسبة انتخابكم كرئيس للاتحاد الليبي للإسكواش.. تتمثل مهمتنا في الانخراط في حوار مثمر مع رؤساء أعضاء اتحاداتنا الوطنية، وأنا واثق من أن انتخابك سيفتح فرصًا جديدة للرياضة الخارجية في بلدك».

وتابعت الرسالة: «أتطلع أنا ومكتب الاتحاد العالمي للإسكواش إلى العمل عن كثب معكم ومقابلتكم في المستقبل القريب.. مع أطيب تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق».

يذكر أن قائمة واحدة دخلت في انتخابات الاتحاد الليبي للإسكواس، ودون أي منافسة برئاسة محمد جمال أبوطرطور، ونائبه محمد وجيه السنوسي، والأمين العام محمد شبشابة، وأمين الصندوق وسام كريم بشير، وعضوية عبدالعظيم عبودة ومعتصم مراد هلال ونعمان خالد خشيم، وإيمان خالد دهان.

يشار إلى أن الاتحاد الليبي للإسكواش، من الاتحادات المستحدثة بعد انفصاله أخيرا عن اتحاد التنس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«رويترز»: قطر طلبت شراء طائرات «إف 35»
عربى
مواجهة بين بنس وهاريس بشأن تعامل إدارة ترامب مع جائحة «كورونا»
دولى
المدعي العام العسكري: محمد هيثم عيسى هرب من منفذ خارج طرابلس بجواز سفر مزور
ليبيا
تونس تتجه لفرض حظر التجول لاحتواء الموجة الثانية من جائحة «كورونا»
عربى
سحب مبلغ مالي ضخم ومخالفة اللوائح.. الشلماني يكشف كواليس مثيرة
رياضة محلية
الفوز بالرئاسة الأميركية يمر عبر مزارع البقر في ويسكونسن
عربى
أضرموا النار فيه.. ضبط المتهمين بقتل عامل أفريقي في تاجوراء
ليبيا
«تويتر» تضع ملصقا تحذيريا على تغريدة لترامب شبه فيها «كوفيد-19» بالإنفلونزا
دولى
ماذا قال اجتماع برلين بشأن ليبيا عن محادثات بوزنيقة والغردقة وعوائد النفط؟
ليبيا
«هز الشوق».. رحيل الشاعر الغنائي فرج المذبل
ثقافة وفن
«المركزي»: 13.45 مليار دينار لسداد الدين العام حتى سبتمبر
ليبيا
سميرة بوعزة عاملة النظافة بمستشفى الرازي.. رفضت المغادرة حتى تعافت آخر حالة ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا لا يزال معدل الوفاة بـ«كورونا» لغزا يحير العلماء؟