الأهلي طرابلس يباشر تدريباته السبت

ملعب الأهلي طرابلس. (إنترنت)

يبدأ السبت المقبل فريق الأهلي طرابلس في التدربيات بملعب النادي بعد حصوله على ترخيص من لجنة كورونا؛ وذلك استعدادا للموسم الجديد، على أن يسبقها أخذ المسحات من اللاعبين اليوم الخميس.

وستكون التدربيات تحت إشراف المدرب ولاعب فريق الأهلي السابق عماد الدهماني، الذي سيتم اختياره مساعدا للمدرب الأجنبي أو العربي القادم الذي ستتعاقد معه إدارة النادي خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكان فريق الأهلي طرابلس عزز الفريق بكوكبة من اللاعبين البارزين، تم التجديد لهم وغيرهم تم تصعيدهم من الأواسط.

يذكر أن الأهلي سيمثل ليبيا في كأس الاتحاد الأفريقي، وقد عزز صفوفه بعدد من اللاعبين المتميزين أبرزهم خالد مجدي ومعتز المهدي وعبدالله بلعم ومحمود عكاشة والحارس محمد نشنوش، والحارس عبدالحكيم التركي.

وفي خط الدفاع: عبدالله اجديدو - منصور رزق - محمود ابحير - ربيع اللافي - محمود عكاشة، وتجديد عقد المدافع أسامة إشطيبة، وتصعيد لاعبين من الأواسط جهاد الأشهب - مؤيد جذور.

وفي خط الوسط: عبدالله بلعم - علي أبوعرقوب - المعتصم بالله إسكندر - عبدالرحمن أبوسنينة - محمد فتحي، وتجديد عقد اللاعب عبدالمعين خماج وتصعيد لاعبين من الأواسط (مركز الجناحين) سفيان الغنودي عبدالرؤوف الشوشان.

وفي خط الهجوم: محمد الغنودي - خالد مجدي - معتز المهدي- أنيس سلتو، في حال رجوعه للأهلي بعد أن تم فسخ عقده مع الاتحاد السكندري وتصعيد لاعب من الأواسط معتز أبوشينة.

ومن المتوقع تجديد عقود يحيى الزليطني - أحمد كرواع - محمد عادل - معاذ عبدالباسط - بلقاسم رجب، مع عودة لاعبين من الإعارة (طلحة رزق - زكريا الهريش - علي معتوق).

وفي خطوة غير متوقعة للاعبين الذين أعطوا للأهلي طرابلس كثيرا ولعبوا من أجل الغلالة أعلنت إدارة النادي فسخ عقود اللاعبين بالتراضي، واللاعبون هم: عبدالرحمن العمامي، ومعاذ عبود، بالإضافـة للحارسين أحمد الفيتوري والبرجي.