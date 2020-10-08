نجاح التجربة الثانية للسباحة الليبية لتحطيم الأرقام

سباحا نادي جنزور البحري. (إنترنت)

بعد نجاح المحاولة والتجربة الأولى، قام سباحا نادي جنزور البحري يوسف أشرف إبراهيم وسراج عبدالرزاق سويد، بمحاولة ثانية لتحطيم أرقام فئة الأشبال.

وكانت المحاولة كالتالي:

يوسف أشرف إبراهيم رقم ليبي جديد لسباق 100 متر ظهر بزمن 01.11.76، وكان الرقم السابق 01.15.39 باسم نفس السباح.

سراج عبدالرزاق سويد: رقم ليبي جديد لسباق 50 متر فراشة بزمن 29.90، وكان الرقم السابق باسم السباح مالك يوسف ساسي سنة 2009.

كما حطم سويد، رقما ليبيا جديدا لسباق 100 متر متنوع 01.10.20، وكان الرقم السابق باسم السباح أمحمد قدور سنة 2017.