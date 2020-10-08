رسميا.. اعتماد نتائج انتخابات الجمعية العمومية لنادي النصر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أكتوبر 2020, 04:36 مساء
شعار نادي النصر بنغازي. (الإنترنت)

قرر رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، بشير القنطري، اعتماد نتائج انتخابات الجمعية العمومية لنادي النصر الرياضي الثقافي الاجتماعي. 

وأعلن النصر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن اعتماد نتائج انتخابات الجمعية العمومية للنصر جاء على النحو التالي: مفتاح الجحاوي رئيسًا، عمر حمد بالقاسم عضوًا، وعلاء إبراهيم حويو عضوًا.

وعقد نادي النصر، بطل الدوري الليبي، جمعيته العمومية، السبت 3 أكتوبر 2020، بمجمع سليمان الضراط، من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الثالثة عصرًا.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الجمعية العمومية فوز مفتاح الجحاوي برئاسة الجمعية العمومية للنادي، بإجمالي أصوات الناخبين 280 صوتًا.

حصلت منها قائمة الجحاوي التي تضم في عضويتها علاء إبراهيم أحويو وعمر حمد عامر على 157 صوتًا، وجاءت قائمة حسين عبدالمطلوب في المركز الثاني بإجمالي 64 صوتًا، فيما حصلت قائمة أسامة المشيطي على 60 صوتًا.

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