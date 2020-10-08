رسميا.. النصر يعلن ضم وجدي سعيد لمدة موسمين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أكتوبر 2020, 01:21 مساء
النصر يعلن ضم وجدي سعيدز (المركز الإعلامي)

أعلنت إدارة نادي النصر، نجاحها في الحصول بشكل رسمي على توقيع اللاعب وجدي سعيد، لمدة موسمين، قادمًا من فريق شباب الجبل، ليصبح ضمن استحقاقات الفحامة بداية من الموسم الجديد (2020 / 2021).

ونشر المركز الإعلامي لنادي النصر، عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، صورة للاعب وجدي سعيد، وعلق عليها: «سادس صفقات فريق النصر اللاعب سليمان سعيد الشهير بوجدي سعيد قادما من فريق شباب الجبل لمدة موسمين.. نبارك للاعب شرف ارتداء غلالة النصر».

وتأتي هذه الصفقة في إطار استراتيجية إدارة نادي النصر التي تقوم بإبرام العديد من الصفقات المميزة لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد، والذي سيشهد مشاركة الفحامة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بوصفه حامل لقب آخر نسخة للدوري الليبي الممتاز للموسم 2017 / 2018.

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