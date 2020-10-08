الأخضر يوقع عقود مدربي الفئات العمرية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أكتوبر 2020, 12:32 مساء
الأخضر يوقع عقود مدربي الفئات العمرية. (المركز الإعلامي)

أعلن نادي الأخضر الليبي، اليوم الخميس، توقيع عقود مدربي الفئات العمرية لكرة القدم بالنادي، بحضور عضو مجلس إدارة الأخضر والمكلف بمهام رئاسة النادي نصر الدين بوفليقة. 

وقال النادي في بيان على صفحته الرسميه عبر فيسبوك إن توقيع العقود يأتي استعدادًا لانطلاق دوري الفئات السنية بالاتحاد الفرعي بنغازي.

وتم توقيع العقود مع المدربين أحمد المنتصر، يوسف أنور، أحمد البرغثي، عبدالحميد الزيداني، صلاح المهدي، فيما لم يحضر كل من أسامة عبدالسلام، ميلود عبدالواحد، امبارك بوأكرومة بسبب ظروف خاصة. 

وتمنى مجلس إدارة نادي الأخضر لكل القائمين على القطاع التوفيق والنجاح وتقديم مستوى يليق بالمؤسسة.

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