الكشف عن السبب وراء تأجيل مواجهة المنتخب الوطني ضد توغو

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 08 أكتوبر 2020, 12:41 صباحا
جانب من مباراة ليبيا وتنزانيا في تصفيات أفريقيا. (المركز الإعلامي لاتحاد الكرة)

كشفت تقارير صحفية، عن السبب وراء قرار تأجل المباراة الودية بين المنتخب الوطني لكرة القدم، ونظيره وتوغو، والتي كان مقررا لها غدا الخميس بملعب المنزه بتونس.

وأوضحت التقارير الصحفية، حسبما أفاد موقع "ريميسا"، أن قرار التأجيل، جاء بسبب القرار التي اصدرته السلطات التونسية مساء اليوم الأربعاء، بحظر شامل في كامل تونس، يبدأ من غداً الخميس الموافق 8 أكتوبر 2020، وذلك بسبب الانتشار الكثيف لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في عموم البلاد.

وأقرت السلطات التونسية فرض حظر التجوال في محافظات تونس الكبرى ابتداء من يوم الخميس ليشمل محافظات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة ويمتد من الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا وذلك لمدة خمسة عشر يوما، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وكان المدير الإداري للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، كمال الترهوني، أكد أنه تم تأكيد تأجيل مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره توغو، والتي كان مقررا لها في غدًا الخميس.

وسئلت "بوابة الوسط" الترلهوني: هل سيبقي منتخب توغو إلى ما بعد يوم الجمعة؟، قال إنه لم يتم التأكد من المعلومة حتى الآن، وممكن مغادرتهم تونس وإلغاء المباراة معاهم.

يذكر أن بعثة المنتخب الوطني الأول بتونس خضعت للتحاليل الخاص بالكشف عن كورونا استعدادا لخوض أولى المباريات الودية أمام منتخب توغو، في إطار المعسكر المغلق بتونس، وجاءت نتيجة التحاليل سلبية باستثناء الثنائي طلحة رزق وأنس المصراتي.

ويواصل المنتخب الوطني تحضيراته بمعسكره التدريبي بمدينة سوسة التونسية على فترتين، صباحية ومسائية، بإشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني علي المرجيني، ومساعده أحمد السنفاز، ومفتاح غزالة مدربًا لحراس المرمى ومفتاح طوير معد بدني، وأيوب القبلاوي فني إحصاءا

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