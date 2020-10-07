رسميا.. النصر يضم الساعدي العلام لمدة 3 سنوات

الساعدي العلام. (المركز الإعلامي)

أعلنت إدارة نادي «النصر» نجاحها في التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب الشاب الساعدي العلام لمدة 3 سنوات قادمًا من فريق الصداقة، لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد 2020 / 2021.

ونشر المركز الإعلامي للنصر، عبر صفحته على «فيسبوك»، صورة للاعب، وعلق: «خامس صفقات نادي النصر اللاعب الساعدي العلام، قادمًا من فريق الصداقة لمدة ثلاث سنوات.. نبارك للاعب شرف ارتداء غلالة النصر».

يشار إلى أن النصر كان حصل على خدمات الساعدي العلام، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، وشارك مع الفريق في مشاركته الأفريقية بكأس الكونفيدرالية، ليقوم «الفحامة» بتفعيل عقد الشراء النهائي لمدة 3 مواسم.

وكان العلام قدم أداءً مميزًا مع فريقه الصداقة خلال الموسم (2018 / 2019) في الدوري الممتاز، وشارك مع الفريق كلاعب في التشكيلة الأساسية، وذلك على الرغم من قيده في قائمة الفريق كلاعب من فئة الأوسط.

يذكر أن إدارة النصر تقوم بإبرام عديد الصفقات المميزة لتدعيم صفوفها استعدادًا للموسم الجديد، الذي سيشهد المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بوصفه حامل لقب آخر نسخة للدوري الليبي للموسم 2017 / 2018.