الشلماني يوضح: لماذا لم تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم؟

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 07 أكتوبر 2020, 07:12 مساء
عبدالحكيم الشلماني (أرشيفية : الإنترنت)

قال عبدالحكيم الشلماني، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، إن مشكلة عدم عقد الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم، وعدم الاتفاق على إقامتها في أي مدينة بسبب اختلافات في وجهات النظر والانقسام الحاصل بالبلد.

وأكد الشلماني في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الأربعاء عدم ممانعته لذلك، وأن غدامس إحدى المدن الليبية المقترحة لعقد الجمعية العمومية.

وأوضح أن ليبيا ستكون حاضرة بقوة في انتخابات الاتحاد الأفريقي القادمة، وسيكون هناك وجود لعدد من الشخصيات الليبية في لجان الـ«كاف»، بعد عرض السيرة الذاتية لهم وترشيحهم.

وأشار خلال تصريحاته، إلى أنه لا بد من موافقة لجنة «كورونا» على إقامة الدوري الليبي الممتاز، مختتمًا: «اللجنة لم ترد علينا حتى الآن».

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