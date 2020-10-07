سحب مبلغ مالي ضخم ومخالفة اللوائح.. الشلماني يكشف كواليس مثيرة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 07 أكتوبر 2020, 06:23 مساء
رئيس اتحاد كرة القدم الليبي عبد الحكيم الشلماني (أرشيفية : الإنترنت)

قال عبدالحكيم الشلماني، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، إنه يوجد مبلغ 87 ألف دولار سحبهم مسؤول سابق لاتحاد الكرة، وهي دعم من الاتحاد الأفريقي للاتحاد الليبي لكرة القدم.

وأوضح في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الأربعاء، أنه لم يخالف أي مادة من مواد النظام الأساسي، وهو يتحمل مسؤولية ذلك، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأفريقي سيمنح الاتحاد الليبي جائزة أفضل اتحاد أفريقي لمشاركته المستمرة وحضوره الدائم بكل المنتخبات.

وتابع أن هناك 20 سيارة من ممتلكات اتحاد الكرة خارج سيطرة الاتحاد، وهناك سيارات باسم اتحاد الكرة تم بيعها، مختتمًا أنه نزيه وليس متورطًا في أي موضوع مالي.

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