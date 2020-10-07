«عربي السلة» يجهز لتنظيم دورة تدريب وتحكيم كرة السلة للصغار

جانب من منافسات في كرة السلة (أرشيفية : الإنترنت)

بدأ الاتحاد العربي لكرة السلة التجهيز لتنظيم دورة كرة السلة للصغار «ميني باسكت»، عبر الإنترنت في الخامس عشر من أكتوبر الجاري، وفقًا لصفحة الاتحاد العربي عبر «فيسبوك».

ويتضمن برنامج الدورة عديد المحاضرات التي تخص تدريب وتحكيم كرة السلة للصغار «ميني باسكت» وسيتحصل المشاركون على شهادة معتمدة من الاتحاد العربي لكرة السلة.

يشار إلى أن باب المشاركة مفتوح لجميع الراغبين بشرط تعبئة استمارة المشاركة في موعد أقصاه الأربعاء 14 أكتوبر الجاري.

وكان الاتحاد العربي لكرة السلة نجح خلال فيروس كورونا، بالفترة الماضية في تنظيم الدورات للحكام والمدربين والإداريين واستهدفت أعداد كبيرة من المشاركين من 19 دولة عربية.