الشايب والتويب يمثلان ليبيا في اجتماع التجديف

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 07 أكتوبر 2020, 02:37 مساء

شاركت ليبيا، أمس الثلاثاء، في اجتماع الاتحاد الأفريقي للتجديف الذي عقد عبر الإنترنت ومثلها نائب رئيس الاتحاد الليبي للتجديف فتحي الشايب، والأمين العام للاتحاد عماد التويب بحسب صفحة الاتحاد الليبي للتجديف عبر «فيسبوك».

الاجتماع كان بحضور رئيس الاتحاد الدولي للتجديف جين كريستوف رولاند، ونوقشت فيه عديد المواضيع المتعلقة بأنشطة الاتحاد الأفريقي والدول التي ستنظم البطولات القادمة.

كما تطرق الحاضرون إلى مناقشة إيجاد حلول للجدافين في ظل جائحة «كورونا» والعمل بتوصيات المنظمات الدولية بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، ونوقشت أيضًا الاستراتيجيات والخطط المستقبلية في تطوير رياضة التجديف بالقارة الأفريقية.

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