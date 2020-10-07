عين كعام ونجوم الغربية في نهائي بطولة كينبس للقدم المصغرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 07 أكتوبر 2020, 12:59 مساء
جانب من منافسات القدم المصغرة (إنترنت)

جرت أمس الثلاثاء على ملعب نادي الإشعاع بمدينة زليتن مباراتا الدور النصف نهائي لبطولة كينبس لكرة القدم المصغرة وانتهيتا بفوز عين كعام على الزيتونة بهدفين لهدف واحد، وفوز نجوم الغربية على شهداء مصراتة بأربعة أهداف لهدفين.

سجل لعين كعام مفتاح أبوظهير ومحمد امسدير، وهدف الزيتونة جاء بإمضاء معز الدقلة، أما في المباراة الثانية التي فاز بها نجوم الغربية على شهداء مصراتة بأربعة أهداف لهدفين سجل لنجوم الغربية أحمد الدباشي ومحمد الزروق ومحمد خميس ومحمد العبعوب، وهدفي شهداء مصراتة بإمضاء اللاعبين أنس كحول ومحمد الجديد.

ويتجدد الموعد غدا الخميس مع مباراة التتويج، والتي ستجمع الفائزين عين كعام ونجوم الغربية في المباراة الختامية للبطولة التي شهدت قوة تنافسية وأداء رائعا من المشاركين على صعيد الفرق واللاعبين.

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