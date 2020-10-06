نقابة الإعلاميين الرياضيين تختار رئيس الأهلي كافضل شخصية رياضية

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020, 11:49 مساء
رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بنغازي، خالد السعيطي. (الإنترنت)

اختارت النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين بمدينة بنغازي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بنغازي، خالد السعيطي، كافضل شخصية رياضية للعام 2020، مشيرين إلى قائمة كبيرة من الأعمال والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية التي قام بها السعيطي.

وقال الامين العام بالنقابة، حمدي الشيخي، لـ«بوابة الوسط» إن السعيطي فاز بالجائزة نظرًا لـ«النقلة الكبيرة التي أحدثها السعيطي في جانب الاستثمارات بالنادي الأهلي».

ولفت الشيخي الى ان مجلس الإدارة بالنقابة العامة للإعلاميين الرياضيين «حدد منتصف نوفمبر القادم موعد الاحتفالية السنوية لتسليم الجائزة».

وأشار الامين العام بالنقابة، حمدي الشيخي، إلى أن مجلس النقابة «ناقش ملف تنسيقية النقابة بمدينة درنة والعمل على تذليل الصعوبات وإقامة أنشطة وبرامج بالتنسيقية».

اجتماع مجلس الإدارة بالنقابة العامة للإعلاميين الرياضيين ببنغازي. (الوسط)
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