«كاف» يحدد مواعيد مباريات منتخب ليبيا في الـ«شان»

جانب من تدريبات المنتخب الليبي (المركز الإعلامي)

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أمس الإثنين، الجدول الزمني لمباريات المنتخب الليبي في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين «شان» المقرر إقامتها في الكاميرون 2021، وستكون مباريات المنتخب الوطني في 17 يناير، حيث يلتقي منتخب النيجر، وفي 21 منه سيلتقي المنتخب الكونغو الديمقراطية، ويختتم مباريات الدور الأول بلقاء منتخب الكونغو برازافيل يوم 25 من الشهر ذاته، بحسب الجدول المعلن عبر صفحة «كاف».

ويواصل المنتخب عقد معسكره الخارجي في تونس، بعد انتظام المحترفين وآخرهم لاعب الوداد البيضاوي مؤيد اللافي، واللاعبان أنيس سلتو وبدر حسن استعدادًا لوديتي توغو وجزر القمر.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أكد المدير الإداري للمنتخب الوطني كمال الترهوني إصابة المعتصم الصبو المحترف بصفوف الاتحاد المنستيري بفيروس «كورونا» قبل ساعات من انضمامه، وأضاف الترهوني أن المعتصم الصبو لاعب المنتخب الوطني في صحة جيدة ويخضع حاليًا للحجر الصحي بهدف اتخاذ الإجراءات الاحترازية معه ومع باقي زملائه المخالطين له في الفترة الأخيرة.

من جهة أخرى نفى المحترف الدولي في صفوف الترجي التونسي، حمدو الهوني، إصابته بفيروس «كورونا» مؤكدًا سلامته بعد أن أُصيب مدربه في الترجي معين الشعباني بالفيروس وعدد من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني المعاون.