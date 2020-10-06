النطاح يدعم المؤتمر العلمي الثالث لكلية التربية البدنية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020, 02:32 مساء
نبيل النطاح (فيسبوك)

عقد رئيس جامعة طرابلس، الدكتور نبيل النطاح، اجتماعًا مع عميد كلية التربية البدنية الدكتور محمد عبد الرحيم، ووكيل الكلية الدكتور مجدي حمزة، ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الدولي الثالث لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الدكتورة ليلى بوشكيوة، ورئيس اللجنة الإدارية الدكتور وليد المرغني، ومقررة اللجنة الدكتورة فدوى كامل وعضوة اللجنة الدكتورة هالة الباروني.

اطلع خلاله على الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمؤتمر العلمي الثالث الذي سيقام عبر الإنترنت في 25 أكتوبر الجاري، تحت شعار «علوم الرياضة ودورها في خدمة المجتمع»، وأكد النطاح دعمه الكامل بكافة السبل الكفيلة لإنجاح المؤتمر والخروج به في أفضل صوره.

يذكر أن المؤتمر العلمي الثالث يتضمن ثلاثة محاور: الأول البحث العلمي ومتطلبات الجودة في علوم الرياضة، والمحور الثاني قضايا التربية البدنية وعلوم الرياضة للتنمية المستدامة، وثالث المحاور إسهامات العلوم المتعددة والمرتبطة في خدمة المجال الرياضي.

وهناك تأكيدات بمشاركة بحاث من دول ليبيا ومصر والمغرب والجزائر وتونس والأردن وسورية ولبنان وسلطنة عمان ببحوث، ومشاركة في ورشة العمل أو إدارة جلسات.

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