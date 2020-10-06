«الأولمبية الليبية» تعتمد انتخابات اتحاد الملاكمة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020, 01:52 مساء
يوسف البهلول (أرشيفية : إنترنت)

اعتمدت اللجنة المشرفة على الآلية الانتخابية للاتحاد الليبي للملاكمة، المشكَّلة من قبل «الأولمبية الليبية»، برئاسة الهمالي فتحي وعضوية نوري الشحومي وأحمد الطويل النتيجة النهائية للمنتخبين لرئاسة وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للملاكمة، التي فازت بها قائمة يوسف بهلول.

وبحسب صفحة «الأولمبية الليبية»، على «فيسبوك»، فإن لجنة الطعون المكلفة تلقت طعنًا في النتيجة تم البث فيه بقبوله شكلًا ورفضه موضوعًا.

يشار إلى أن الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للملاكمة انتخبت الأيام الماضية قائمة يوسف البهلول وبأغلبية 20 صوتًا مقابل 16 صوتًا لمنافسه إدريس علي والقائمة الفائزة تكونت من يوسف بهلول رئيسًا للمكتب التنفيذي، ونائبه فرج محمد البدين، وأمينه العام رمضان محمد مكاري، وأمين الصندوق لؤي الجهمي، وعضوية عبدالسلام المبروك عبدالسلام وفرج الرعيض وخالد الحجازي وعبدالكريم مانيطة ومفتاح البهلول بلوزه.

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