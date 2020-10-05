رقم قياسي غير مسبوق للسباحة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 05 أكتوبر 2020, 11:43 مساء
السباح الواعد آدم الوليد. (إنترنت)

شهدت سباقات السباحة الليبية تسجيل رقمًا ليبيًا جديدًا في سباق القدرة والتحمل لمسافة 10 كيلو متر لفئة البراعم، وذلك باجتياز السباح الواعد آدم الوليد هذه المسافة محققًا رقم محلي غير مسبوق، بحسب الصفحة الرسمية للاتحاد.

وجاء تنظيم هذا السباق من قبل نادي ذات الصواري بطرابلس، والذي يقام لأول مرة بإشراف الاتحاد الفرعي بطرابلس والتحكيم من اللجنة العليا للحكام بالاتحاد العام.

وسجل آدم الرقم القياسي الجديد للسباحة الليبية بزمن قدره 3:35:42. 

وتصدر البطل يوسف جلال الوليد مواليد 2010 بزمن قدره 02:10:54 في الفئة السنية A لنادي ذات السواري لمسافة 6 كيلو متر، والبطل مهند المفتي مواليد 2010  بزمن قدره 02:33:25، والبطل عبد الرحمن الشبلي مواليد 2009 بزمن قدره 02:39:16.

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