الشريف وبعيو والعبيدي أبطال فروسية مرجانة

منافسات سابقة في الفروسية الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

يتواصل أسبوعيا بنادي شهداء بنغازي للفروسية دوري مرجانة لفروسية قفز الحواحز 2020، وجاءت نتائج الأسبوع التاسع عشر على النحو الآتي:

زياد الشريف بطلا لفئة الـصاعـدين

توج ببطولة الصاعدين الفارس زياد الشريف مع فرسه طقوس، وجاء ثانيا الفارس محمد جلال العقوري، مع الفرس فلورتايتشس، وثالثا الفارس محمد المعداني صحبة الفرس طقوس، ورابعا الفارس عبدالرحمن الفاخري، والجواد إكسترا، وخامسا الفارس أحمد النايلي مع الفرس العنود، وسادسا الفارس إبراهيم الدرسي والفرس نجمة، وسابعا الفارس سيف بوفردة والجواد أكستر، وثامنا الفارسة ندى العبيدي والفرس زورزي، وتاسعا الفارس منتصر المشيطي مع الفرس هدي وعاشرًا الفارسة سارة السرحاني والفرس العنود.

بعيو بطلا للفـئـة الأولى

توج بطلا للفئة الأولى الفارس أحمد بعيو والفرس وعد، وثانيا الفارس كريم ساطي والجواد الحراري، وثالثا الفارس عبدالرحمن القزيري والفرس رعود، ورابعا الفارس عبدالمهيمن العبيدي والجواد الأسطورة، وخامسا الفارس أنس العبيدي والجواد عنتر، وسادسا الفارس كريم ساطي، والفرس وعد، وسابعا الفارس محمد جلال العقوري والفرس فلورتايشس، وثامنا الفارس عوض الدرسي والفرس نرجس، وتاسعا الفارسة زكية العنيزي والفرس نورهان، وعاشرا الفارس محمد المذكور والجواد عنتر.

العبيدي بطلا للفـئة المفـتوحة

توج ببطولة الفئة المفتوحة الفارس عبدالإله العبيدي مع جواده نجم، وجاء ثانيا الفارس كريم ساطي مع الجواد الحراري، وثالثا الفارس مروان النايلي مع الفرس القادسية، ورابعا الفارس مروان النايلي والفرس نرجس، وخامسا الفارس عبدالرحمن القزيري والفرس أنيسة، وسادسا الفارس أحمد بعيو والجواد الحراري.