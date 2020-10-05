عضو الجودو يدافع عن تصريحات المقهور

نبيل دراويل (أرشيفية : الإنترنت)

أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجودو نبيل دراويل أن تصريحات مروان المقهور الأخيرة يجب ان تقبل في سياقها وهو عضو الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية وبصفته عضو في المكتب التنفيذي لألعاب البحر المتوسط وليس أمين عام سابق فقط ومن حقه ان يعطى الأراء والملاحظات لإصلاح وضع الاولمبية.

وقال دراويل في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين «أن فترة مروان المقهور عندما تولي الأمين العام الغيت وزارة الشباب والرياضة في 2009 وما قامت به اللجنة الأولمبية الليبية مخول لها قانونا بعد الغاء الوزارة وتحول الصلاحيات لها».

ووجه نبيل دراويل تساؤل قائلا من يعطى الحق لرئيس مجلس الإدارة الأولمبية في اصدار قرارات مصيرية دون الرجوع لمجلس الإدارة أو الجمعية العمومية.