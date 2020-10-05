25 ألف دينار تبعد رضا عطية عن تدريب «الأهلي طرابلس» والتفكير في أجنبي

رضا عطية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مصدر مقرب من إدارة نادي «الأهلي طرابلس» أنها تسعى هذه الأيام للتعاقد مع مدرب أجنبي بعد أن غضت النظر عن المدرب المحلي رضا عطية بحسب تصريحات رئيس النادي ساسي أبوعون الذي قال إن رضا عطية طلب مرتب 25 ألف دينار شهريًّا.

وقد أبرم نادي «الأهلي» طرابلس أربع صفقات جديدة لدعم وتعزيز صفوف الفريق الأول، التي وصلت إلى عشر صفقات، ووصفت بالصفقات الكبيرة، وأهم هذه الصفقات ثلاثي فريق «النصر» عبدالله بلعم وخالد مجدي ومعتز المهدي من أجل مشاركة الفريق في بطولة «الكونفدرالية الأفريقية» للموسم الرياضي 2020-2021.

وتعاقدت إدارة نادي «الأهلي» بحضور رئيس مجلس الإدارة ساسي بوعون، مع اللاعب معتز المهدي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق «النصر»، ويعد المهاجم معتز المهدي من المهاجمين المميزين، وقد سبق أن لعب في ناديي «النجمة» و«النصر»، وهو أول لاعب ليبي في تاريخ كرة القدم ينال لقب هداف دوري أبطال أفريقيا 2017 -2018 مع «النصر» برصيد سبعة أهداف.

والصفقة الثانية، التي تمت صباح اليوم الإثنين، كان التوقيع مع اللاعب علي أبوعرقوب لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق المدينة، ويعد علي أبوعرقوب أحد أعمدة نادي المدينة في خط الدفاع والوسط، كما تعاقدت إدارة الأهلي مع الثنائي المعتصم بالله إسكندر لاعب نادي الوحدة، ومحمد فتحي الحبشي لاعب السويحلي لمدة ثلاثة مواسم.

صفقات الأهلي طرابلس وصلت إلى 10 صفقات وهم: عبدالله بلعم وخالد مجدي ومعتز المهدي وعلي أبوعرقوب ومحمد فتحي الحبشي والمعتصم بالله إسكندر ومحمود عكاشة وعبدالرحمن أبوسنينة وعبدالله اجديدو، وحارس المدينة السابق عبدالحكيم التركي.