اتحاد السباحة يعيد تشكيل اتحادي طرابلس وبنغازي

السباحان حماد واقطاط (أرشيفية : إنترنت)

صدر عن رئيس الاتحاد الليبي للسباحة، عصمان القنين، قراران بإعادة تشكيل الاتحادين الفرعيين بطرابلس وبنغازي.

الاتحاد الفرعي طرابلس برئاسة أحمد ميلود سلطان، ونائبه عبدالخالق السوكني، وعبدالرزاق الفزاني مقررًا، وأحمد الرميح أمينًا للصندوق، وعضوية سعيد الغزاوي وعبدالباري شوبانه ومحمد الساعدي ومحمد التميمي وأحلام المبروك.

أما الاتحاد الفرعي بنغازي برئاسة ناصر سالم الزايد، ونائبه ناجي محمد عصمان، وعياد بن عامر مقررًا، وعلاء الفيتوري أمينًا للصندوق، وخالد نجم رئيسًا للجنة الحكام، وعضوية ونيس أبوصبع وعادل العريبي وعلي البكوشش.