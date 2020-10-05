أندية بنغازي تناقش عودة النشاط الرياضي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 05 أكتوبر 2020, 12:16 مساء

وجه الاتحاد الفرعي لكرة القدم ببنغازي الدعوة إلى رؤساء مجالس إدارات الأندية الواقعة في نطاقه لحضور الاجتماع الذي سيعقد صباح غدٍ الثلاثاء في تمام العاشرة والنصف صباحًا بقاعة نادي النجوم الرياضي لمناقشة عودة النشاط الرياضي للعبة كرة القدم.

وجاء في منشور للاتحاد الفرعي على صفحته عبر «فيسبوك»: «أن عودة النشاط الرياضي الرسمي أمر لابد منه، خاصة في لعبة كرة القدم لما لهذه اللعبة الشعبية الأولى من متتبعين وعاملين فيها».

وأوضح: «أيضًا للفوائد الجسمانية والنفسية التي تعود بالنفع على الممارس والمشرف والحكم والإعلامي وعلى الأندية والوسط الرياضي والمجتمع بالكامل، والاتحاد الفرعي كجسم رسمي ومسؤول».

واختتم: «الاتحاد الفرعي سيستأنف نشاطه في ظل هذه الظروف الصحية الصعبة بعد التأكد من أن كل المشاركين في المسابقات سيتبعون كل الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على أنفسهم وعلى الرياضيين التابعين لهم، وجميع رواد أنديتهم».

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