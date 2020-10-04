إصابة جديدة تضرب منتخب ليبيا بفيروس «كورونا» عبر الهادي السنوسي

الهادي السنوسي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد المدير الإداري للمنتخب الوطني، كمال الترهوني، إصابة المحترف الليبي في صفوف العربي الكويتي الهادي السنوسي بفيروس «كورونا».

وقال كمال الترهوني في تصريح خاص لـ«بوابة الوسط» إن إدارة المنتخب تلقت صباح اليوم الأحد برقية من إدارة النادي العربي الكويتي تؤكد إصابة الهادي السنوسي بفيروس «كورونا» مع عدد من أعضاء الفريق.

وأضاف الترهوني في خبر آخر أن فريق الرفاعي البحريني الذي يحترف فيه اللاعب الليبي محمد صولة أعلن عن إصابة أحد لاعبي الفريق بفيروس «كورونا»، وأن جميع أعضاء الفريق سوف يخضعون للحجر الصحي وإجراء فحوصات لهم.

المنتخب الوطني لديه مباراة ودية مع منتخب توغو الذي سيصل يوم 6 أكتوبر إلى تونس يعاني من العديد من المشاكل، منها الإصابات التي لحقت بمعتصم الصبو والهادي السنوسي وغياب سند الورفلي ومفتاح طقطق وخالد مجدي ومعتز المهدي عن التشكيلة الرسمية للمنتخب.

من جهة أخرى التحق اليوم الأحد بتدريبات المنتخب كل من مؤيد اللافي وبدر حسن وأنيس السلتو ومهند عيسى.

سبق أن أكد الترهوني إصابة المعتصم الصبو المحترف بصفوف الاتحاد المنستيري بفيروس «كورونا» قبل ساعات من انضمامه الذي كان مقررًا اليوم الأحد. وأكد الترهوني أن المعتصم الصبو لاعب المنتخب الوطني في صحة جيدة ويخضع حاليا للحجر الصحي، بهدف اتخاذ الإجراءات الاحترازية معه ومع باقي زملائه المخالطين له في الفترة الأخيرة.