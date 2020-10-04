المعداني يطلب مساندة البهلول في أزمته الصحية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 04 أكتوبر 2020, 03:38 مساء
إبراهيم المعداني (أرشيفية : الإنترنت)

طالب نجم الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق إبراهيم المعداني جماهير الكرة الليبية بالدعاء لمدرب الأهلي والمنتخب الوطني السابق الهاشمي أحد رموز الكرة الليبية الذي يمر بوعكة صحية منذ سنوات.

وقال المعداني في منشور له عبر صفحته الشخصية «فيسبوك» إنه يهدي هدفه في بطولة كأس كؤوس أفريقيا العام 84 في مرمى النجم الساحلي التونسي للهاشمي البهلول، حيث قدم الأهلي طرابلس ملحمة رائعة ووصل للنهائي وانسحب أمام الأهلي المصري بسبب التوجه السياسي في ذلك الوقت.

وكان الهاشمى البهلول مدرب الفريق في ذلك الوقت. ويعد إبراهيم المعداني من نجوم الفريق الذي أقصى فرقا أفريقية كبيرة خلال ثماني مباريات قبل أن يصل للنهائي في إنجاز تاريخي للكرة الليبية.

إبراهيم المعداني (أرشيفية : الإنترنت)
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