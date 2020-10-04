القاضي ينتقد تصريحات المقهور

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 04 أكتوبر 2020, 03:30 مساء
عز الدين القاضي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي للمبارزة وعضو مجلس إدارة اللحنة الأولمبية الليبية عزالدين القاضي أن تصريحات الأمين العام السابق للجنة الأولمبية، مروان المقهور، غير منطقية بخصوص تشكيل اتحادات جديدة أخيرا وانتقاداته لها، وأنه ليس من اختصاص الأولمبية الليبية ويعتبرها قفزا على اللوائح.

وقال القاضي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «لماذا عندما كان مروان المقهور أمينا عاما في العام 2009 تم تشكيل وإنشاء اتحادات ولجان فنية ولم يحرك ساكنا، ومنها لجنة فنية للصيد البري شكلتها الأولمبية في فترة توليه أمين عام، داعيا لعدم الاصطياد في الماء العكر».

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