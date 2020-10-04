السميعي أفضل شخصية قيادية في العمل التطوعي بليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 04 أكتوبر 2020, 03:13 مساء
علي السميعي (أرشيفية : الإنترنت)

اختارت المنظمة الدولية للعمل التطوعي أفضل 100 شخصية من بينهم رئيس لجنة العمل التطوعي بليبيا، علي السميعي، بمناسبة اليوم العالمي التطوعي، ومن ليبيا حصل رئيس لجنة العمل التطوعي علي السميعي على أفضل شخصية قيادية تطوعية في ليبيا، رفقة ميلود العبدلي ومفتاح الطويلب.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال علي السميعي: «سعدت صحبة زملائي بهذا الاختيار الذي جاء نتيجة لجهود مضنية بذلتها لجنة أعادت للتطوع الليبي هيبته».

وأضاف: «لجنة العمل التطوعي نفذت برامجها التوعوية في مدينة سبها، وفي ذروة الجائحة، وأقامت العديد من الندوات وورش العمل التطوعية محليا وعربيا، ونفذت توصيات وزراء الشباب والرياضة العرب، وجعلت الأكاديميين العرب من ليبيا ومصر وتونس والجزائر والسودان وسورية والسعودية في مجال التطوع، لتفعيل دور الشباب العربي والاستفادة من الطاقات الشبابية من خلال التنمية المستدامة».

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