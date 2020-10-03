حركة انتقالات واسعة في الصفقات بين الأندية الليبية

مباراة سابقة بين الأهلي طرابلس والاتحاد في الدوري الليبي (المركز الإعلامي)

فجأة ودون مقدمات وعلى خلفية الإعداد للموسم الأفريقي الجديد في «دوري الأبطال» و«الكونفدرالية»، اشتد الصراع على الصفقات الجديدة، بعد أن أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم اتجاهه إلى ترشيح ستة فرق للمشاركة في المسابقات والمنافسات الخارجية، خلال الموسم الجديد، ففي منافسات دوري أبطال أفريقيا سيشارك فريقا «النصر» و«الأهلي بنغازي»، وفي مسابقة كأس «الاتحاد» الأفريقي «الكونفدرالية» سيشارك فريقا «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد»، وفي مسابقة دوري أبطال العرب سيشارك فريقا «المدينة» و«الهلال».

الأهلي طرابلس

أبرم نادي «الأهلي طرابلس» أربع صفقات جديدة لدعم وتعزيز صفوف الفريق الأول، التي وصلت إلى عشر صفقات، ووصفت بالصفقات الكبيرة، وأهم هذه الصفقات ثلاثي فريق «النصر» عبدالله بلعم وخالد مجدي ومعتز المهدي من أجل مشاركة الفريق في بطولة الـ«كونفدرالية» الأفريقية للموسم الرياضي 2020-2021، كما تعاقدت إدارة نادي «الأهلي» بحضور رئيس مجلس الإدارة، ساسي بوعون، مع اللاعب معتز المهدي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق «النصر».

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ويعد المهاجم معتز المهدي من المهاجمين المميزين، وقد سبق أن لعب في ناديي «النجمة و«النصر، وهو أول لاعب ليبي في تاريخ كرة القدم ينال لقب هداف دوري أبطال أفريقيا 2017 -2018 مع «النصر برصيد سبعة أهداف، والصفقة الثانية التي تمت كان التوقيع مع اللاعب علي أبوعرقوب لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق المدينة، ويعد علي أبوعرقوب أحد أعمدة نادي «المدينة في خط الدفاع والوسط، كما تعاقدت إدارة الأهلي مع الثنائي المعتصم بالله إسكندر لاعب نادي «الوحدة، ومحمد فتحي الحبشي لاعب «السويحلي لمدة ثلاثة مواسم. في الوقت نفسه، عاد اللاعب ربيع اللافي إلى ناديه «الأهلي طرابلس»، الذي ترعرع فيه بداية من الناشئين بعد أن خاض تجربة جيدة في فريق «النصر».

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ووقع عقداً لمدة موسمين مع «الأهلي طرابلس»، ويعد ربيع اللافي من اللاعبين المميزين الذين يجيدون في مركز الظهير الأيمن، حيث قدم مستويات جيدة مع «النصر في المشاركة الأفريقية، كما تم التعاقد مع المدافع منصور رزق، في صفقة انتقال حر قادماً من نادي «اتحاد تطاوين التونسي، وجاء التوقيع بحضور رئيس النادي ساسي أٔبوعون لمدة ثلاثة مواسم، لتصبح صفقات «الأهلي طرابلس» 10 صفقات وهم: عبدالله بلعم وخالد مجدي ومعتز المهدي وعلي أبوعرقوب ومحمد فتحي الحبشي والمعتصم بالله إسكندر ومحمود عكاشة وعبدالرحمن أبوسنينة وعبدالله أجديدو وحارس المدينة السابق عبدالحكيم التركي.

الأهلي بنغازي

تعاقدت إدارة نادي «الأهلي بنغازي» مع المهاجم طه الشريف قادماً من «التحدي» بعقد يمتد موسمين في صفقة انتقال حر، وكانت إدارة نادي «الأهلي بنغازي» تعاقدت خلال الأيام الماضية مع الظهير الأٔيسر جمعة العبار لمدة موسمين قادماً من نادي «التحدي»، والمدافع الدولي أحمد شلبي بعقد يمتد موسمين، في إطار دعم صفوف الفريق استعداداً للموسم المقبل، ومع المدافع حامد الثلبة قادماً من فريق «النصر لمدة موسمين، وجاء تعاقد إدارة نادي «الأهلي بنغازي» مع مدافع «النصر»، حامد الثلبة، بعقد يمتد لموسمين في صفقة انتقال حر. وتحاول إدارة «الأهلي بنغازي» تعزيز صفوف الفريق، من خلال تدعيم الاستثمار، حيث عُقد مؤخراً بدولة الإمارات، اجتماع ضم رئيس مجلس إدارة نادي «الأٔهلي بنغازي» خالد السعيطي، والشريك الاستثماري الإماراتي من أٔجل وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الأهلي بنغازي» الاستثماري»، المستهدف انطلاقه خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك بالبدء في التجهيز للمرحلة الأولى من المشروع الاستثماري الضخم.

المشروع الاستثماري المزمع البدء فيه سيقام على عدة مراحل، ويحتوي في مكوناته على ملعب دولي يسع لـ45 ألف متفرج وفندق خمس نجوم ومنتجع سياحي على شاطئ البحر، ومرافق خدمية رياضية وصحية وسكنية ستشكل نهضة عمرانية حديثة ومتطورة تعود بالنفع على أٔهالي مدينة بنغازي، وقفزة اقتصادية تعود على المدينة بنمو اقتصادي متسارع ووفرة في فرص العمل تكفل مستقبلاً أٔفضل لشبابها.

الاتحاد

انهت إدارة نادي «الاتحاد» أولى صفقاتها الرسمية وتعاقدت مع لاعب «الأخضر»، حسن ماتا، في صفقة انتقال حر، الذي يأتي بحسب الصفحة الرسمية لرئيس المركز الإعلامي لنادي «الاتحاد»، وسام سريتي، في إطار تدعيم الفريق الأول لكرة القدم لنادي «الاتحاد» باللاعبين البارزين وبناء فريق من اللاعبين الشبان ولاعبي الخبرة، ويأتي اختيار مجلس الإدارة للاعب حسن ماتا لما يمتلكه من موهبة كبيرة وإضافة للفريق الأول لكرة القدم بنادي «الاتحاد»، حيث إن حسن ماتا من المواهب الواعدة، وانتقل إلى «أخضر البيضاء» من فريق «الأنوار»، وقدم مستويات جيدة مع «الأخضر» وانتقل حالياً إلى فريق «الاتحاد»، أحد أكبر الأندية الليبية.

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من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة نادي «الاتحاد»، جمال الجعفري، أنه سيتم تصعيد 10 لاعبين من فئة الأواسط إلى الفريق الأول، بالإضافة إلى 14 لاعباً عقودهم مستمرة في الفريق الأول، والتعاقد مع 7 لاعبين محليين من فرق الدوري الممتاز.

وقال الجعفري في فيديو نشره الموقع الرسمي لنادي «الاتحاد» على شبكات التواصل الأجتماعي: «هناك عديد الأمور تعمل الإدارة على حلها، ومن بينها مشكلة الديون الداخلية والخارجية المتراكمة من الإدارات السابقة، التي بلغت 29 مليون دينار ليبي».

وأشار الجعفري إلى أن إدارته تسعى لإيجاد حلول لهذه الديون مع أعضاء مجلس الإدارة. وأضاف الجعفري: «إن هذه الديون المالية متعلقة بسداد مستحقات اللاعبين الأجانب، ومنهم لاعب أنغولي لم يتم كشف هويته، حيث تم سداد مبلغ قدره 83 ألف يورو، أيضاً هناك الغاني أكوامي الذي يريد مستحقات من النادي تبلغ 31 ألف يورو»، كما قال الجعفري إنه قام بسداد مبلغ قدره مليون ونصف المليون، وأن خزينة النادي يتواجد بها مليون دينار، وإنه يسعى لإيجاد حلول مع مجلس إدارته للتخلص من هذه الديون.

يشار إلى أن جمال الجعفري رئيس «الاتحاد» الليبي السابق لكرة القدم، تم انتخابه رئيساً لمجلس إدارة نادي «الاتحاد» في شهر ديسمبر 2019.