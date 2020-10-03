الجحاوي رئيسا للجمعية العمومية بنادي النصر

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | السبت 03 أكتوبر 2020, 04:59 مساء
الجحاوي رئيسا للجمعية العمومية بنادى النصر (إنترنت)

اختُتمت منذ قليل وبنجاح كبير العملية الانتخابية لرئاسة الجمعية العمومية لنادي النصر التي أُقيمت بقاعة مجمع المرحوم سليمان الضراط بالمدينة الرياضية ببنغازي بإشراف مكتب الرياضة ببنغازي.

وأسفرت عن فوز قائمة مفتاح الجحاوي الذي أصبح رئيسًا منتخبًا للجمعية العمومية لنادي النصر بعدد 158 صوتًا وعضوية كل من علاء احويو وعمر عامر.

سارت العملية الانتخابية وسط أجواء ديمقراطية سادتها روح التحلي والإحساس بالمسؤولية والحرص على النهوض بالمؤسسة الرياضية العريقة، التي ينتظرها عديد التحديات والاستحقاقات على كافة الوجهات.

يذكر أن انتخابات الجمعية العمومية لنادي النصر شهدت تنافسًا بين ثلاث قوائم وهي قائمة مفتاح الجحاوي الفائزة، وقائمة حسين عبد المطلوب، وقائمة أسامة المشيطي.

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