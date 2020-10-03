الفيل يواصل مشوار مواهب على الطريق

يحيى إدريس (إنترنت)

اعتاد نادي الهلال على مدى تاريخه الرياضي الطويل على الاهتمام بالمواهب الصغيرة والشابة ودعمها وتشجيعها مبكرًا والاعتماد عليها مستقبلًا، وخلال الآونة الأخيرة برز اللاعب الواعد يحيى إدريس علي الفيل قائد وكابتن فريق أواسط الهلال لكرة القدم، حيث يجيد اللاعب اللعب في مركزي متوسط الدفاع والظهير الأيمن.

تدرج الفيل ولعب بجميع الفئات السنية بنادي الهلال من فئة الناشئين إلى البراعم والآمال، ثم الأواسط ولازال يواصل رحلة البروز والتألق بمدرسة الهلال العريقة التي أمضى بها حتى الآن سبع سنوات متتالية.

تدرب تحت إشراف عدد من المدربين وسط الخبرات المحلية الذين منحوه الفرصة واستفاد من قدراتهم وأسهموا في تطور مستواه الفني، أبرزهم صلاح الأجلي وأحمد نديشة ورافع العمارى واحميدة حسين ومحمود أبواروي، ويراوده طموح كبير في ارتداء غلالة الفريق الأول والدفاع عن ألوانها في ملاعب دوري الشهرة والأضواء.

يحيى أدريس (إنترنت)