الترهونى رئيسا لقسم البرامج والأنشطة الرياضية

عصام الترهوني (أرشيفية: الإنترنت)

كلف أخيرًا حكم كرة القدم عصام الترهوني رئيسًا لقسم البرامج والأنشطة بالهيئة العامة للشباب والرياضة، والحكم عصام الترهوني بدأ مسيرته الرياضية بالفئات السنية بنادي شمال بنغازي ودخل مجال التحكيم العام 2006 وحصل العام 2010 على جائزة أفضل حكم صاعد.

الترهوني هو حكم درجة أولى مساعد منذ العام 2011 وشارك في إدارة عديد المباريات المهمة بملاعب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم أبرزها مباراة الأهلي طرابلس والنصر، وشارك في إدارة عديد المباريات في ثلاثة مواسم متتالية بملاعب الدوري الليبي الممتاز.

كما تم ترشيحه لإجراء وخوض الاختبارات الدولية أعوام 2014 كحكم مساعد والعام 2016 كحكم شاطئية والعام 2017 كحكم صالات وفي العام 2019 تم اختياره ضمن طاقم تحكيم ليبي ببطولة شمال أفريقيا تحت سن 15 بالجزائر صحبة طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة ختام البطولة الودية الدولية.

عصام الترهونى في مباراة (أرشيفية: الإنترنت)

عصام الترهوني أثناء التكريم (أرشيفية: الإنترنت)