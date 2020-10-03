«قطيش».. مهندس صفقات النصر الكروية

قطيش مع عامر التاورغي (إنترنت)

في ظل حالة الفراغ الادارى الذى يمر به فريق النصر خلال هذه المرحلة نتيجة تأجيل موعد انتخاب واختيار مجلس ادارة جديد وهو الفريق الذى يتأهب للعودة للموسم الثالث تواليا الى ملاعب القارة الافريقية ممثلا لكرة القدم الليبية فى دوري ابطال افريقيا باعتباره بطلا للنسخة الكروية الاخيرة سارع خلال الايام القليلة الماضية نخبة من ابناء النادي العريق فى تحريك المياه الراكدة والتحرك فى مختلف الاتجاهات وأعلنوا دخولهم سوق الانتقالات والانتدابات بقوة والبدء فى جملة من التعاقدات لعدد من نجوم الكرة المحلية لتدعيم وتعزيز صفوف الفريق الاول.

يأتي هذا من اجل سد النقص وتعويض اللاعبين الذين غادروا القلعة الخضراء وانتقلوا خلال فترة الانتدابات الحالية الى اندية محلية اخرى ويقود هذه الحملة والجهود فى هذه الفترة الصعبة الادارى المتميز حاتم قطيش الذى نجح بامتياز فى قيادة جملة من الصفقات الناجحة مع عدد من نجوم الكرة المحلية في سباق مع الوقت والزمن قبل ان يحل موعد قفل باب الانتدابات والاعلان عن تقديم القائمة الافريقية الجديدة التى سترسل اواخر شهر اكتوبر الجارى الى الاتحاد الافريقى «كاف».

الادارى المخضرم حاتم قطيش من ابناء النصر الاوفياء الذين عاصروا مسيرة النادى طوال السنوات الاخيرة وعمل عضوا بمختلف مجالس ادارته وترأس بعثات الفريق خلال عدد من مبارياته ومشاركاته الافريقية خلال المواسم الماضية ولم يتخل عنه حتى فى اصعب ظروفه وأزماته ورغم حجم الجهود الكبيرة التى يقوم بها ألا أنه دائما يفضل العمل فى صمت وبعيدا عن الاضواء ووسائل الاعلام.

جدير بالذكر ان نادى النصر بقيادة المخضرم حاتم قطيش وباقى فريقه الشاب المتحمس ومجموعة العمل التطوعى بنادى النصر نجحوا فى التعاقد مع كل من نجم التحدى والاهلى طرابلس عامر التاورغى ونجم دارنس الواعد عماد الشاعرى ولاعب التحدى محمود بلالى.

وكان فريق النصر قاد غادر صفوفه ابرز نجومه ممن توجوا معه ببطولة الدورى الليبى وساهموا فى مشاركة الموسم الماضى الافريقية فى بلوغ الفريق للدور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الافريقية ابرزهم هداف الفريق معتز المهدى وعبد الله بلعم وخالد مجدى وحامد الثلبة وربيع اللافى وكان نادى النصر قد اوفى بكل التزاماته ومستنداته ووثائقه المطلوبة حيث قدمها رسميا خلال الايام الماضية للامين العام للاتحاد الليبى لكرة القدم ناصر الصويعي للحصول على الترخيص الرسمى للمشاركة الافريقية المرتقبة وتشريف كرة القدم الليبية.