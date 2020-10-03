32 ناشئ في تدريب الدراجات

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 03 أكتوبر 2020, 03:45 مساء
تدريب الناشئين في الدراجات (فيسبوك)

أعلن نائب رئيس الجمعية الليبية للدراجات نبيل الشيباني قيام الجمعية اليوم السبت بتنظيم أول تدريب للناشئين لمسافة 24 كليو متر بمشاركة 32 ناشىء وبدعم ذاتى رغم عدم وجود أي دعم مالي من الدولة.

وقال الشيباني في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «أن الجمعية ماضية في برامجها وستحقق اضافة للعبة وأن عدد الناشئين المنتسبين للمركز 73 ناشىء».

ووجه الشيباني شكره لرجال الشرطة والاسعاف على تعاونهم الرائع مع الجمعية مؤكدا أن وجود الدراج الدولي السابق عبدالرزاق السويح أعطى دفعة للسباق والناشئين وهو المشرف الفني على الجمعية.

تدريب الناشئين في الدراجات (فيسبوك)
تدريب الناشئين في الدراجات (فيسبوك)
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