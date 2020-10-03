«الأهلي بنغازي» يتعاقد مع حارس «الاتحاد» مراد الوحشي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 03 أكتوبر 2020, 03:29 مساء
مراد الوحشي (فيسبوك)

يتواصل سباق التعاقدات بين الفرق الكبرى في الدوري الليبي لكرة القدم، حيث نجح الأهلي بنغازي في الظفر بخدمات حارس الاتحاد السابق مراد الوحشي لمدة موسمين قادمًا من نادي الاتحاد، وكانت إدارة الأهلي بنغازي كشفت الصفقة عبر الصفحة الرسمية للنادي عبر «فيسبوك».

كما كشفت الصفحة الرسمية أيضًا التعاقد مع كل من المهاجم طه الشريف بعقد يمتد لموسمين في صفقة انتقال حر وتجديد عقد بوبكر بوعقيلة لموسمين والمدافع حامد الثلبة بعقد يمتد لموسمين في صفقة انتقال حر من نادي النصر، والتوقيع مع الظهير الأيسر جمعة العبار لمدة موسمين قادمًا من نادي التحدي، بالإضافة إلى عودة المدافع الدولي أحمد شلبي إلى الأهلي بنغازي ليوقع عقدًا يمتد لموسمين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«سي إن إن»: استعدادات بالبيت الأبيض لنقل ترامب إلى مستشفى «والتر ريد»
دولى
«حملوا روسيا مسؤولية وفاتي».. مصرع صحفية أضرمت النار في نفسها
دولى
بعد إصابته بـ«كورونا».. 3 عوامل تجعل ترامب في خطر
دولى
دي مايو: استقالة السراج مرهونة بإنشاء هيكل مؤسسي فاعل بناء على اتفاق سياسي
ليبيا
معيتيق يكشف حقيقة تقسيم مداخيل النفط ومصير عوائده وموقف السراج.. والعلاقات مع ...
ليبيا
المنتخب يعسكر لغينيا الاستوائية في تونس عبر وديتي توغو وجزر القمر
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: من «بوزنيقة» إلى «الغردقة» والعودة
ليبيا
أرسنال يطيح بليفربول خارج كأس الرابطة الإنجليزية
رياضة عالمية
المسماري: قرار القيادة العامة بخصوص مطارات الجنوب موقت
ليبيا
لهذا السبب.. غرامة أميركية على «طيران الإمارات» قدرها 400 ألف دولار
اقتصاد
هؤلاء مرشحون لمنصب ولي العهد في الكويت بعد رحيل الشيخ صباح
عربى
تسجيل مذكرة التفاهم بشأن الصلاحيات البحرية بين حكومة الوفاق وتركيا لدى الأمم ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عالم فيروسات يكشف مستقبل «كورونا» في أفريقيا