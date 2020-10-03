«الأهلي بنغازي» يتعاقد مع حارس «الاتحاد» مراد الوحشي

مراد الوحشي (فيسبوك)

يتواصل سباق التعاقدات بين الفرق الكبرى في الدوري الليبي لكرة القدم، حيث نجح الأهلي بنغازي في الظفر بخدمات حارس الاتحاد السابق مراد الوحشي لمدة موسمين قادمًا من نادي الاتحاد، وكانت إدارة الأهلي بنغازي كشفت الصفقة عبر الصفحة الرسمية للنادي عبر «فيسبوك».

كما كشفت الصفحة الرسمية أيضًا التعاقد مع كل من المهاجم طه الشريف بعقد يمتد لموسمين في صفقة انتقال حر وتجديد عقد بوبكر بوعقيلة لموسمين والمدافع حامد الثلبة بعقد يمتد لموسمين في صفقة انتقال حر من نادي النصر، والتوقيع مع الظهير الأيسر جمعة العبار لمدة موسمين قادمًا من نادي التحدي، بالإضافة إلى عودة المدافع الدولي أحمد شلبي إلى الأهلي بنغازي ليوقع عقدًا يمتد لموسمين.