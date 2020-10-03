أكاديمية «فرسان المتوسط» تحرز بطولة الصداقة في تركيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 03 أكتوبر 2020, 03:24 مساء
أكاديمية «فرسان المتوسط» (إنترنت)

أكد رئيس أكاديمية «فرسان المتوسط» فرج بوبريق، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن رحلة الأكاديمية إلى تركيا والمشاركة في بطولة الصداقة بنسختها الرابعة في مدينة إسطنبول شهدت أداءً فنيًّا أكثر من رائع وخلال فترة البطولة تبارى اللاعبون مع كبار الأندية التركية «فنربخشة» وتفوقوا عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال بوبريق: «فاز فرسان الأكاديمية بكأس البطولة للمرة الثانية على التوالي بعد أن فازوا بها قبل سبعة أشهر بدولة الكويت على حساب حامل اللقب أكاديمية النادي الأهلي المصري بالكويت، وكذلك أكاديمية كتالونيا بالكويت وأكاديمية سبورتي الكويتي».

وأضاف: «لاعب الأكاديمية محمد سعد باكير حصل على لقب هداف البطولة برصيد 5 أهداف، وحصل الحارس علي بن سعود على جائزة أفضل حارس بالبطولة».

وفي ختام تصريحه قال بوبريق: «نشكر رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري على متابعته واهتمامه بهذه الأكاديمية، والرياضة في ليبيا بشكل عام».

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