الاتحاد يتعاقد مع المدرب البرتغالي دي كوستا

دي كوستا (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، جمال الجعفري، أن إدارة النادي تعاقدت مع المدرب البرتغالي دي كوستا الذي سبق أن درب في الدوري الأوغندي وسيكون حاضرًا في طرابلس الأسبوع المقبل.

وأضاف الجعفري قائلاً «تدعيم الفريق الأول بالتعاقدات الجديدة سيكون بحسب الإمكانات المتاحة، بهدف التواجد على خريطة المنافسات المحلية والقارية معًا»، بحسب تصريح له في مداخلة عبر برنامج «سبورتيفا».

المدرب البرتغالي الجديد لنادي الاتحاد الليبي، جورج دي كوستا، من مواليد البرتغال العام 1971، لعب لبورتو البرتغالي وحقق معه عديد الألقاب من أبرزها دوري أبطال أوروبا ولعب مع المنتخب البرتغالي 50 مباراة دولية حيث لعب في مركز المدافع وبدأ مسيرته التدريبية العام 2007 مع نادي سبورتينغ براغا تم درب عديد الفرق في البرتغال وقبرص ورومانيا، بعد ذلك وتحديدًا في 2014 تعاقد مع المنتخب الغابوني ودربه حتى 2016.