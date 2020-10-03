إشبيلية يلتقي شهداء مصراتة والزيتونة يواجه التحدي

منافسات بطولة كينبس لكرة القدم المصغرة (إنترنت)

تتواصل على ملعب نادي الإشعاع بمدينة زليتن بطولة كينبس لكرة القدم المصغرة، وشهد يوما الخميس والجمعة أربع مباريات انتهت بفوز إشبيلية على الصداقة (7/ 4) وفوز الزيتونة على الأفريقي (3/ 2) وفوز نجوم الغربية على اتحاد غريان (5/ 2) وفوز السلام بنى وليد على ساحل الخمس (3/ 1).

دور ربع نهائي

ويتجدد الموعد اليوم السبت مع مباراتين في الدور ربع النهائي للبطولة، المباراة الأولى تجمع إشبيلية مع شهداء مصراتة، وتعقبها مباراة الزيتونة مع التحدي.

وغدًا الأحد ستقام مباراتان أيضًا، نجوم الغربية يلتقي الشباب وعين كعام مع السلام، والثلاثاء سيكون الموعد مع مباراتي الدور نصف النهائي. والخميس مباراة التتويج.

منافسات بطولة كينبس لكرة القدم المصغرة (إنترنت)