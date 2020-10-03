125 فارسا في بطولة محمد الصغير لفروسية الحواجز

الفارس الراحل محمد الصغير (أرشيفية : الإنترنت)

اختُتمت أمس الجمعة بنادي «الفريح» بمدينة العجيلات غرب ليبيا بطولة الفقيد محمد الصغير لفروسية قفز الحواجز ، التي شهدت مشاركة 125 فارسًا، مثلوا أندية «جنزور» و«الأوفياء» و«شباب جنزور» و«النغيرات» و«الشموخ» و«البتول» و«مثلث الأبطال» و«الخيالة» و«المغرب العربي» و«السرايا» و«فرسان ليبيا» و«الجزيرة» و«القادة» و«الشمس» و«النواصي» و«تسونامي»، وجاءت النتائج النهائية على النحو التالي:

كعبير بطلا للناشئين

توج بأول ترتيب لبطولة الناشئين ارتفاع الحواجز 60 / 70 سنتيمترًا فارس مثلث الأبطال عثمان كعبير مع فرسه سهولة بزمن 9.78 ثانية، وجاء ثانيًا فارس الشموخ أحمد عدنان مع فرسه زمردة بزمن 11.53 ثانية وثالثًا فارس القادة ليث شوبانة مع بشاير الخير بزمن 12.03 ثانية ورابعًا فارسه نادي المغيرات حنان المشري مع الجواد كاسبيرو بزمن 12.50 ثانية وخامسا فارس نادى حنزور أحمد خالد مع جواده شاكير بزمن 13 34 ثانيه وسادسا فارس السرايا رمضان الحمادي مع جواده سحاب بزمن 13.40 ثانية وسابعًا فارس جنزور الغلافي مع جواده موري بزمن 13.41 ثانية وثامنًا فارس المغيرات عبدالرحمن دامان مع فرسه نجمة بزمن 13.65 ثانية وتاسعًا فارس جنزور آدم خالد مع فرسه شاكيرا بزمن 15.53 ثانية وعاشرًا فارس مثلث الأبطال عبدالرحمن الدعي مع فرسه سلسبيل بزمن 15.65 ثانية.

الجراري بطلًا للفئة المفتوحة

توج ببطولة الفئة المفتوحة فارس نادي الشموخ الطاهر الجراري مع زهرة الشموخ واجتاز الحواجز دون أخطاء بزمن 48 ثانية، وجاء ثانيًا فارس تسونامي عبدالله عجالة مع جواده إيملي واجتاز الحواجز بأربعة أخطاء وبزمن 43 78 ثانية وثالثًا فارس المغيرات صهيب منصور مع فريه قطر الندى واجتاز الحواجز بأربعة أخطاء بزمن 45.49 ثانية، ورابعًا فارس تسونامي عبدالجواد عبدالحميد مع جواده كابيلا واجتاز الحواجز بأربعة أخطاء بزمن 48.16 ثانية، وخامسًا فارس الشموخ محمد التمتام مع زهرة الشموخ بزمن 46.44 ثانية.

عبدالجواد بطلًا للكبار

توج ببطولة الكبار ارتفاع الحوجز 110 / 115 سنتم فارس نادي تسونامي عبدالجواد عبدالحميد مع جواده برستيج واجتاز الحواجز دون أخطاء وفي زمن 45.87 ثانية، وجاء ثانيًا نفس الفارس عبدالجواد مع الجواد كابير واجتاز الحواجز دون أخطاء بزمن 48.16 ثانية، وجاء ثالثًا فارس المغيرات أحمد البغدادي مع جواده بشاير ليبيا واجتاز الحواجز بأربعة أخطاء في زمن 41.06 ثانية ورابعًا فارس شباب طرابلس عبدالعظيم مليطان مع جواده ليفي بيلي واجتاز الحواجز بأربعة أخطاء بزمن 41.50 ثانيه وخامسًا فارس فرسان ليبيا إيهاب الزواوي مع فرسه فلونة واجتاز الحواجز بأربعة أخطاء 47 ثانية، وصمم حواجز البطولة الحكم الدولي كمال أبو السعود، وتولى رئاسة لجنة التحكيم نبيل السنوسي.

الفارس الراحل محمد الصغير (أرشيفية : الإنترنت)