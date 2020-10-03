التريكي: اهتمام كبير من وزير الداخلية لنادي الشرطة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 03 أكتوبر 2020, 02:39 مساء
وزير الداخلية فتحي باشاغا (إنترنت)

حيا رئيس نادي اتحاد الشرطة الرياضي، العميد عدنان التريكي، اهتمام ودعم وزير الداخلية فتحي باشاغا، لنادي اتحاد الشرطة قائلاً في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، «جاء اجتماعنا بصحبة الأمين العام العقيد عزالدين أبو الهول مع سيادة الوزير باشاغا مثمرًا وبناءً، واطلع سيادته على أوضاع اتحاد الشرطة الرياضي وسير عمل مجلس إدارته».

وأضاف: «دعمه وحرصه أن يكون النادي دائمًا في أفضل حال، وتم تخصيص مبني إداري متكامل بميدان فلسطين بشارع الصريم بطرابلس ليكون مقرًّا نموذجيًّا لإدارة النادي، بالإضافه إلى تعشيب ملعب كرة القدم بمنطقة صلاح الدين بالعشب الصناعي ليكون خاصًّا لتدريبات للفريق الأول لكرة القدم».

وأكمل التركي حديثه قائلاً: «سيتم موقتًا إيجار صالة بالمدينة الرياضية بطرابلس، وتجهيزها لتكون خاصة بالألعاب الفردية للنادي، كما تم تخصيص حافلتين من الوزارة للنادي».

واختتم العميد التريكي حديثه قائلاً: «بفضل دعم سيادة الوزير سددنا جميع الاشتراكات المستحقه علينا لدى الاتحاد العربي للشرطة، وسنخوض الانتخابات المقبلة للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للشرطة التي ستقام في الجزائر خلال ديسمبر المقبل، وسنسعى للحصول على عضوية بالمكتب التنفيذي».

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