السوري لـ«بوابة الوسط»: وقف العبث باللوائح مسؤولية الدولة

خالد السوري (أرشيفية : الإنترنت)

طالب عضو الاتحاد الليبي لتنس الطاولة، خالد السوري، الإعلام الرياضي بتناول كل القضايا المهمة وكشف أي تجاوزات وتسليط الضوء عليها لأن ذلك يسهم في تنوير الرأي العام الرياضي.

وأشاد السوري في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، بتصريحات الأمين العام السابق للجنة الأولمبية الليبية مروان المقهور عندما كشف في وقت سابق إلى «بوابة الوسط» بعض التجاوزات والقفز على اللوائح بالجانب الأولمبي، وتشكيل أجسام جديدة ليست من صميم اختصاص الأولمبية.

وقال السوري: «إن هذه التصريحات تأخرت كثيرًا من شخصية أولمبية معروفة» مؤكدًا أن الدولة يجب أن تتدخل عند وجود أي انحراف بالمسار الرياضي أو في حالة العبث باللوائح.