فور وصول اللافي وسلتو إصابة الصبور بـ«كورونا» والهوني يؤكد سلامته

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 03 أكتوبر 2020, 12:12 مساء
المعتصم الصبو (أرشيفية : الإنترنت)

وصل، أمس الجمعة، المحترف الليبي الجديد بصفوف الوداد البيضاوي مؤيد اللافي إلى تونس للالتحاق بصفوف المنتخب الوطني في معسكره الخارجي بتونس، كما وصل صباح اليوم السبت اللاعبان أنيس سلتو وبدر حسن استعدادًا لوديتي توغو وجزر القمر.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أكد المدير الإداري للمنتخب الوطني كمال الترهوني إصابة المعتصم الصبو المحترف بصفوف الاتحاد المنستيري بفيروس «كورونا» وجارٍ عزله عن باقي أعضاء الفريق.

وأضاف الترهوني أن المعتصم الصبو لاعب المنتخب الوطني في صحة جيدة ويخضع حاليًا للحجر الصحي بهدف اتخاذ الاجراءات الاحترازية معه ومع باقي زملائه المخالطين له في الفترة الأخيرة.

وأوضح الترهوني أن حضور باقي المحترفين سيكون تباعًا، حيث سيلتحق غدًا الأحد رزق والسنوسي الهادي، والثلاثاء المعتصم المصراتي ومحمد الترهوني ومحمد صولة الخميس المقبل.

 من جهة أخرى نفى المحترف الدولي في صفوف الترجي التونسي حمدو الهوني إصابته بفيروس «كورونا» مؤكداً سلامته بعد أن أُصيب مدربه في الترجي معين الشعباني بالفيروس وعدد من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني المعاون.

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