دولي الرياضة الجامعية يشكر الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب

تلقى رئيس الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب خميس آدم، رسالة شكر من رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية وزير الرياضة بروسيا أوليغ ماتيتسين وأمينه العام إريك ستانفورد، تقديرا لاهتمام الاتحاد الليبي ومساهمته في تطوير حركة الرياضة الجامعية، واحتفاله باليوم العالمي للرياضة الجامعية 2020.
وعلمت «بوابة الوسط»، أن الرسالة، جاء فيها: «خميس آدم رئيس الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب.. نود أن نعبر لكم عن شكرنا لاهتمامكم والتزامكم ومساهمتكم في تطوير حركة الرياضة الجامعية عن طريق الاحتفال باليوم العالمي للرياضة الجامعية 2020».
وأوضحت الرسالة: «أن احتفال الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب كان مثالا لعضو فعال في الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، وأفضل وسيلة للمساهمة في تطوير الرياضة الجامعية، ومثالا يحتذى به من قبل الأعضاء الآخرين».
واختتمت الرسالة: «نتمنى منكم إيصال شكرنا لكل من كان له دور في الاحتفال باليوم العالمي للرياضة الجامعية 2020».