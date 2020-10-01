دولي الرياضة الجامعية يشكر الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب

الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب. (إنترنت)

تلقى رئيس الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب خميس آدم، رسالة شكر من رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية وزير الرياضة بروسيا أوليغ ماتيتسين وأمينه العام إريك ستانفورد، تقديرا لاهتمام الاتحاد الليبي ومساهمته في تطوير حركة الرياضة الجامعية، واحتفاله باليوم العالمي للرياضة الجامعية 2020.

وعلمت «بوابة الوسط»، أن الرسالة، جاء فيها: «خميس آدم رئيس الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب.. نود أن نعبر لكم عن شكرنا لاهتمامكم والتزامكم ومساهمتكم في تطوير حركة الرياضة الجامعية عن طريق الاحتفال باليوم العالمي للرياضة الجامعية 2020».

وأوضحت الرسالة: «أن احتفال الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب كان مثالا لعضو فعال في الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، وأفضل وسيلة للمساهمة في تطوير الرياضة الجامعية، ومثالا يحتذى به من قبل الأعضاء الآخرين».

واختتمت الرسالة: «نتمنى منكم إيصال شكرنا لكل من كان له دور في الاحتفال باليوم العالمي للرياضة الجامعية 2020».