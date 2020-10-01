نادي الوحدة بنغازي يقدم طعنا في انتخابات اتحاد الملاكمة

شعار نادي الوحدة بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)

قدم نادي الوحدة العربية بمدينة بنغازي طعنًا في انتخابات الاتحاد الليبي للملاكمة التي جرت اليوم الخميس بصالة ميدان الفروسية، بأبي ستة بطرابلس، وبحضور 36 ناديا.

وقال رئيس نادي الوحدة، عوض الفيتوري لـ«بوابة الوسط» الخميس إن «انتخابات الاتحاد الليبي للملاكمة التي أجريت صباح اليوم الخميس يشوبها خلل وتزوير واضح».

وأضاف: «لقد جرى تزوير رسالة عن ناديه حتى يحضر ممثل للنادي في الموعد الانتخابي دون تكليف مباشر منه».

وأكد الفيتوري أنه خاطب لجنتي الطعون والانتخابات باتحاد الملاكمة ووضح لهم من خلال رسالة رسمية تحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منها، حيث أشارت الرسالة إلى أن رئيس مجلس الإدارة بنادي الوحدة العربية «كلف بشكل رسمي مندوبا وممثلا عن النادي في الانتخابات المذكورة وهو السيد عطية معمر الغول».

وأوضح رئيس نادي الوحدة في رسالته أن «أي تكليف آخر أو أي ورقة أخرى أو تكليف آخر لغرض الانتخابات في اتحاد الملاكمة تعتبر مزورة وباطلة».

وعقدت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للملاكمة اليوم جلستها الانتخابية، وقبل بداية الانتخابات انسحبت القائمة الثالثة التي يترأسها صلاح أرحومة واقتصر التنافس على قائمتين، الأولى برئاسة إدريس محمد، والقائمة الثانية برئاسة يوسف البهلول.

وبعد فرز الأصوات فازت القائمة التى يترأسها يوسف البهلول لرئاسة للمكتب التنفيذي للاتحاد لحصولها على 20 صوتا، مقابل 16 صوتا لمنافسه إدريس علي.

وضمت القائمة المنتخبة يوسف بهلول رئيسا للمكتب التنفيذي ونائبه فرج محمد البدين وأمينه العام رمضان محمد مكاري، وأمين الصندوق لؤي الجهمي، وعضوية عبدالسلام المبروك عبدالسلام وفرج الرعيض وخالد الحجازي وعبدالكريم مانيطة ومغتاح البهلول بلوزة.

رئيس نادي الوحدة عوض الفيتوري. (الوسط)

رسالة الطعن المقدمة من نادي الوحدة بنغازي. (الوسط)