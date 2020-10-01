بالصور.. القنطري يستقبل فريق أكاديمية فرسان المتوسط

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 01 أكتوبر 2020, 05:42 مساء
القنطري يستقبل فريق أكاديمية فرسان المتوسط. (المركز الإعلامي)

استقبل ظهر اليوم رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري، مدير أكاديمية فرسان المتوسط، فرج أبوبريق، وبحضور فريق أكاديمية فرسان المتوسط، والذي توج ببطولة الصداقة الدولية في نسختها الرابعة بتركيا، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وتم خلال هذا اللقاء مناقشة أوضاع الأكاديمية والمشاركات الدولية القادمة، كما أشاد رئيس الهيئة حسب الصفحة الرسمية عبر فيسبوك خلال هذا اللقاء بما حققه فريق الأكاديمية للناشئين من إنجازات، وإسهامهم في تعزيز مكانة ليبيا على الساحة الرياضية الدولية، والذي يأتي امتداداً للتخطيط والتدريب والتنفيذ المتميز، مؤكداً تقديره أبطال ليبيا لما يمثلونه من قدوة للشباب في التفوق وقوة العزيمة وبذل الجهد وصولاً للهدف.

ووجه رئيس الهيئة في هذا الإطار بتوفير الإمكانات اللازمة للرياضيين ودعمهم بشكل كامل بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.

من جانبهم، أعرب لاعبو فريق أكاديمية فرسان المتوسط عن شعورهم بالفخر لوقوف الهيئة معهم ودعمهم ومتابعتهم لحظة بلحظة لما يمثله ذلك من حافز إضافي لهم لمواصلة العمل على رفع اسم ليبيا عالياً في المحافل الرياضية الدولية.

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